A líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) afirmou hoje que aquela força política vai "trabalhar afincadamente" por um Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) de continuidade da reposição dos rendimentos.

"’Os Verdes' vão trabalhar afincadamente para um orçamento, com propostas concretas, que tenha uma linha de continuidade na reposição de rendimentos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e um desenvolvimento mais harmonioso do país", disse Heloísa Apolónia, após o encontro formal com o primeiro-ministro, António Costa, com vista às negociações orçamentais.

A reunião entre Governo e PEV, que durou cerca de hora e meia, decorreu nas instalações provisórias do chefe do executivo do Terreiro do Paço, enquanto a residência oficial de São Bento está em remodelação.

"Esta foi uma primeira reunião, com o primeiro-ministro, e agora vamos ter, a partir daqui, várias reuniões setoriais e avançar com trabalho concreto", afirmou a deputada ecologista, recusando adiantar outros pormenores ou matérias abordadas.

Já na véspera tinha sido a vez da comitiva comunista, liderada pelo secretário-geral, Jerónimo de Sousa, em encontro com o chefe do Governo, depois de a líder do BE, Catarina Martins, ter sido recebida há 15 dias, à semelhança do passado, embora continuem a realizar-se, a um ritmo quase semanal, reuniões bilaterais no parlamento.

"Contarão com ‘Os Verdes' para que o orçamento possa dar respostas concretas aos problemas da vida e com que as pessoas se confrontam. É para isso que ‘Os Verdes' vão trabalhar", prometeu Heloísa Apolónia.

A dirigente do PEV sublinhou que "o resto, dependerá também do Governo e das negociações que se fizerem e das propostas que se apresentarem", acrescentando "acreditar" numa solução e consequente aprovação do documento até outubro.

O PEV é um dos três partidos, juntamente com BE e PCP, que assinou posições conjuntas com o PS permitindo, em novembro de 2015, demissão do executivo PSD/CDS-PP, liderado por Passos Coelho, e a viabilização do Governo minoritário socialista.

[Notícia corrigida às 15:52 — especifica que se trata da continuidade das atuais políticas orçamentais]