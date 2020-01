O conselho consultivo de Trás-os-Montes e Alto Douro da CAP reuniu-se hoje, em Lamego, distrito de Viseu, abordando temas que preocupam os agricultores, como o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“O OE2020 contempla de uma forma muito ténue alguns incentivos […] para cativar as empresas e as pessoas a manterem-se ou a irem para o interior. E, na nossa perspetiva, são medidas muito pouco arrojadas”, afirmou Eduardo Oliveira e Sousa.

O dirigente considerou que as medidas incluídas no OE possuem “pouca capacidade, na prática, de modificar este estigma de que as pessoas têm dificuldade em ver no interior uma possibilidade de desenvolvimento futuro”.

“O Governo tem que ser mais arrojado na atração do investimento e na dinamização da economia através de medidas fiscais mais aligeiradas, a nível do IRS, mas também das contribuições autónomas, do IVA […] há uma série de situações que importa virem a ser alteradas”, sustentou.