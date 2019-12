Mário Centeno marcou presença na habitual reunião do grupo parlamentar do PS, no parlamento, tendo chegado às 11:15 ao auditório António Almeida Santos, de onde saiu pelas 13:22, sem prestar quaisquer declarações.

"Essa reunião serviu para que os deputados do PS demonstrassem total apoio a este OE2020", vincou João Paulo Correia, nos passos perdidos do parlamento.

Para o deputado socialista, "este orçamento reflete os compromissos eleitorais do PS, apresentados aos eleitores nas últimas eleições legislativas, e espelha também aquilo que foi o programa de Governo apresentado há semanas na Assembleia da República", além de manter, aprofundar e desenvolver "aquilo que foram as grandes conquistas da anterior legislatura - recuperação de rendimentos, direitos sociais e boas políticas que conduziram o país ao crescimento económico".

"A grande prioridade deste orçamento é a saúde. O investimento que o Governo prevê no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o próximo ano vai ao encontro ao desejo do PS, grupo parlamentar e deputados, e passa por aumentar o número de cirurgias, de consultas, ter mais centros de saúde e unidades de saúde familiares, ou seja, melhorar o funcionamento do SNS, que é o desejo de todos os portugueses", continuou João Paulo Correia.