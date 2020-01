“Num Orçamento do Estado onde o conjunto da despesa são 96.918 milhões de euros, a sua preocupação ser com 0,6 por cento desta despesa diz tudo sobre a dificuldade das críticas”, criticou, sem responder diretamente à pergunta.

O líder social-democrata considerou que a proposta orçamental do Governo aumenta a carga fiscal em 434 milhões de euros em relação ao valor inscrito no ano passado e em 1740 milhões de euros em relação à proposta de 2018.

“Diz que este orçamento é o melhor que apresentou: eu diria que nem é o melhor, nem é o pior, antes pelo contrário, este OE é um orçamento de continuidade”, afirmou, estranhando que o melhor orçamento seja aquele que “tem mais carga fiscal”.

Lamentando que os portugueses da classe média “andem meio ano a trabalhar para o Estado”, Rio acusou Costa de atingir o superavit orçamental “exclusivamente à custa do aumento da carga fiscal e da poupança de juros”.

“Em sua opinião, em Portugal a carga fiscal está ou não demasiado alta, em Portugal temos ou não de fazer uma redução de impostos?”, questionou.

Costa contrapôs que, no próximo ano, o IRC das empresas vai baixar 60 milhões de euros e o IRS das famílias 60 milhões de euros, justificando o aumento da carga fiscal em 0,2% do Produto Interno Bruto com o aumento das contribuições sociais que resulta da criação de emprego e melhoria de rendimento.

“Se me pergunta se quero reverter, não, não quero. Não quero nem baixar o rendimento nem aumentar o desemprego”, respondeu.

O líder do PSD acusou ainda a proposta de OE de não ter um rumo estratégico.

“Para funcionar bem, um OE é como um sistema de rodas dentadas, os orçamentos que aqui costuma apresentar são mais como um saco de bolas que a geringonça abana de vez em quando para pôr isto a funcionar”, ironizou.

Rio questionou Costa como pensa reduzir o endividamento externo, com o primeiro-ministro a responder com os números divulgados pelo INE de aumento das exportações e remetendo a estratégia do Governo para “onde deve estar”, no seu programa.

“Não há melhor forma de garantir a redução da dívida do que ter excedente orçamental que permita todos os anos reduzi-la um pouco; não há melhor forma de garantir o futuro dos jovens do que confiar no futuro da segurança social”, afirmou.

O PSD já anunciou que irá votar contra a proposta de OE na generalidade, mas na quarta-feira o Expresso online noticiou que os três deputados do PSD-Madeira já decidiram que se irão abster na votação de sexta-feira.

Os parlamentares madeirenses na Assembleia da República escusaram-se hoje a adiantar o sentido de voto e remeteram o anúncio para a Comissão Política Regional.

Na proposta de Orçamento do Estado, o Governo prevê um excedente orçamental de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1% no próximo ano.