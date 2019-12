“O namoro platónico entre Albuquerque [presidente do executivo madeirense] e Costa [primeiro-ministro] prejudica a Madeira”, afirmou hoje o responsável do JPP, em conferência de imprensa.

Élvio Jesus referiu que, em novembro, uma reunião realizada em Lisboa, entre os dois governantes, “desvendou um namoro platónico entre o PSD/Madeira e o PS nacional” que “demonstra uma situação de falta de respeito pelas decisões do parlamento” regional.

No seu entender, Miguel Albuquerque foi “o porta-voz das negociações entre o Governo Regional PSD/CDS e a República, na qual aspetos fundamentais para o povo da Madeira e do Porto Santo foram discutidos”, nomeadamente em matéria do subsídio de mobilidade aérea.

O deputado do JPP considerou que se “verificou o compromisso conjunto de adiar, mais uma vez, a regulamentação no sentido de permitir que os residentes na região paguem os 86 euros de viagem aérea e, os estudantes, 65 euros”, sublinhou.

Para o JPP, a criação deste grupo de trabalho para a análise de “um direito já consagrado” constitui a “prova deste namoro entre António Costa e Miguel Albuquerque para a aprovação do Orçamento de Estado para 2020”.

Élvio Sousa afirmou que esta postura evidencia que o “PSD/Madeira está subjugado, agachado à República", naquela que "é uma legítima aspiração e um direito constitucionalmente consagrado dos madeirenses e porto-santenses”.

O parlamentar considerou ainda que esta “subserviência” já se arrasta com a ligação marítima por 'ferry', que tinha sido um dos compromissos assumidos pelo Governo da Madeira.