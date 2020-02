No arranque do primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), a deputada do Bloco de Esquerda, Marina Mortágua referiu que a proposta do seu partido para a descida da taxa do IVA na eletricidade prevê compensações para a receita perdida, considerando não haver razões para não ser aprovada, a não ser a “chantagem” do PS e do Governo.

“Há uma maioria de deputados que entende que o IVA na eletricidade é excessivo”, referiu a deputada do BE, sublinhando não haver “nenhuma razão” para a medida não ser aprovada “a não ser a chantagem do PS” que procura “fechar este debate através de vitimização”.

“A vitimização também não engrandece o debate. O Bloco respeitará aquilo que está no seu mandato que é descida do IVA na eletricidade”, referiu Mariana Mortágua.

Antes, o deputado do PSD Afonso Oliveira, tinha já introduzido a questão da redução do IVA na eletricidade no debate, acentuando que as propostas de alteração ao OE2020 entregues pelo seu partido visam “minimizar as más escolhas do Governo”.