“O que se apresenta como uma medida fiscal é, antes, uma posição de preconceito relativamente a uma vertente da cultura popular portuguesa, particularmente enraizada em muitas comunidades”, lê-se no texto da declaração de voto subscrita por quase 40 deputado socialistas.

Ao contrário do que aconteceu no debate do Orçamento de 2019, desta vez, admitiu Pedro do Carmo, os deputados a favor da tourada não têm maioria, é uma questão "de democracia interna".

Até agora, os espetáculos de tauromaquia estão sujeitos à taxa reduzida do IVA.

Na bancada do PS, os deputados têm disciplina de voto quanto ao programa do Governo, Orçamentos do Estado, moções de censura e de confiança e compromissos do programa eleitoral ou ainda por orientação expressa da comissão política nacional do partido.

O grupo de parlamentares socialistas afirma acreditar que, dado que esta é a "primeira sessão legislativa", a "abordagem da tauromaquia não acaba aqui", admitindo, implicitamente, voltar ao tema no futuro.

O deputado eleito por Beja garantiu ainda que este grupo de "defensores da tauromaquia, da tolerância e da regularidade" continuará a defender esta tradição sempre que puderem.

No texto, os deputados pró-tourada afirmam: “Continuaremos a defender o direito à cultura plural e diversificada e o princípio constitucional da igualdade e do direito à cultura para todos. Continuaremos a defender a liberdade de escolha e de acesso aos espetáculos em igualdade de circunstâncias.”

Tanto Maria da Luz Rosinha como Pedro do Carmo afirmaram que, se, ao contrário de uma medida do IVA, estivesse uma "em causa a tauromaquia" o voto dos deputados "seria outro" e "seria contra".