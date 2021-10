Questionado sobre que Orçamento do Estado vem aí, António Costa respondeu que este vai ser "sobretudo focado naquilo que é prioritário, que é o relançamento da nossa economia, com forte crescimento do investimento público", dando "muita atenção às classes médias e, em particular, às novas gerações".

"Temos de, simultaneamente, responder àquilo que são as necessidades do imediato, com a visão estratégica que temos da necessidade de cada vez mais apostarmos em enfrentar o desafio demográfico", completou.

Para o primeiro ministro, "isso passa por ter um Orçamento muito amigo das novas gerações, quer naquelas que estão a estudar, quer naquelas que estão a trabalhar, para criar condições para que a sua autonomia possa ser um sucesso e Portugal possa aproveitar a geração mais extraordinária que alguma vez teve".

"Esse é o maior recurso que podemos ter, muito maior do que as bazucas e que os fundos europeus — a qualidade das nossas jovens gerações", apontou.