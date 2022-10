“Este é um orçamento de estabilidade que reforça os rendimentos; um orçamento de confiança que promove o investimento; um orçamento de compromisso que garante a consolidação orçamental”, escreveu o líder do executivo na sua conta na rede social Twitter.

Esta mensagem do primeiro-ministro foi publicada pouco depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter procedido na Assembleia da República à entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2023.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.

Ao início da tarde, Fernando Medina apresenta em conferência de imprensa a proposta de Orçamento do Estado para 2023, diploma aprovado em reunião extraordinária do Conselho de Ministros no domingo e cujo cenário macroeconómico foi apresentado na sexta-feira aos partidos com representação parlamentar.