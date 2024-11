A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte tem financiamento para as obras da ETAR e é uma prioridade, mas “o projeto tem de entrar o mais depressa possível”, disse a ministra.

Maria da Graça Carvalho falava no parlamento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado 2025.

Na resposta a perguntas dos deputados a ministra disse que o mesmo se passa com o rio Sorraia, que se precisa de uma intervenção a autarquia de Benavente devia fazer uma proposta, em vez de fazer críticas à falta de financiamento.

Maria da Graça Carvalho revelou também que o Plano de Eficiência Hídrica de Trás-os-Montes está pronto e que vai ser publicado “muito em breve”.