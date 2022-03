O governo português já se disponibilizou a ajudar a família de Ihor Homeniuk no caso de esta querer procurar refúgio fora da Ucrânia.

O Estado português ofereceu um salvo-conduto para que possam viver em a Portugal, com autorização de residência, caso consigam sair do seu país e chegar à Polónia.

Oksana, a mulher de Ihor, e os filhos, vivem em Lviv.

"Se tiveram de abandonar o país, será para Portugal que virão", confirmou o advogado, José Gaspar Schwalbach, esta manhã na CNN Portugal.

"Pediram já para dar entrada do pedido de autorização de proteção temporária de residência", explicou o advogado, caso a situação onde residem se agrave.

A morte de Ihor Homeniuk, em março de 2020, à guarda do SEF motivou uma crise política, a que se seguiu uma reestruturação deste serviço, que o ministro da Administração Interna justificou estar há muito prevista no programa do Governo, mas que não agrada aos sindicatos do setor.