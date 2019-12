Não, não é dia mundial do coração. Esse assinala-se a 29 de setembro. Roubo o título ao tema dos Roxette que hoje não me saiu da cabeça.

Sim, talvez dois dos temas do dia tenham sido a notícia de que Donald Trump foi formalmente acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso pelos democratas, no âmbito do processo de destituição, e a de que Centeno se reuniu com os partidos com assento parlamentar para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2020. No entanto, o dia fica também marcado pelo adeus a uma das vozes da música pop: Marie Fredriksson.

A cantora sueca, vocalista do grupo pop Roxette, morreu esta segunda-feira, aos 61 anos, em consequência de um tumor cerebral, diagnosticado em 2002.

"Listen to your heart", "It Must Have Been Love" ou "Dressed for sucess" foram alguns dos temas que popularizaram os Roxette, cujas vendas ultrapassaram os 80 milhões de discos em todo o mundo.

Aproveitando o embalo musical e porque estamos na época das listas, deixo-lhe as já conhecidas das principais publicações da área. Estes são os 50 melhores álbuns do ano para Pitchfork e para a Billboard. A nível nacional, estes são os 50 melhores álbuns portugueses de 2019 para a Blitz. Ouviu estes discos?

E canções? A Pitchfork também escolheu os 50 melhores temas, confira-os aqui. Já o New York Times fez uma lista das melhores performances do ano.

Eu, não fã de listas, me confesso. Mas deixo-lhe algumas sugestões de concertos esta semana. Os The Nacional regressam a Portugal para o seu 100.º concerto — brincadeira, é só (!) o 17.º concerto. Os norte-americanos têm concerto agendado para o Campo Pequeno, em Lisboa No mesmo dia, Conan Osiris estreia-se no Coliseu de Lisboa com um concerto 360º — promete, como o próprio contou ao SAPO24 em entrevista. No sábado, o rapper Valete dá o primeiro de quatro concertos no Capitólio — depois da polémica com avanço do novo álbum, a consagração?

