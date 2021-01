Os distritos de Braga, Aveiro, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo frio até às 09:00 de sábado.

Hoje, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus celsius em Bragança e os 07 graus em Lisboa. As temperaturas máximas vão variar entre os 07 graus na Guarda e os 16 em Santarém e Castelo Branco.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, formação de gelo ou geada nas regiões da interior e pequena subida da temperatura mínima.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de norte/nordeste, sendo por vezes forte nas terras altas do Centro e Sul e neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir até ao início da tarde no nordeste transmontano e Beira Alta, e que em alguns locais do interior pode ser nevoeiro gelado.