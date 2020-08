Catherine Smallwood, uma das responsáveis do departamento de emergência sanitária da OMS Europa, afirmou que a organização de saúde está preocupada com a “segurança e eficácia de todas as vacinas em desenvolvimento” e não especificamente em relação à vacina desenvolvia pela Rússia.

Smallwood reconheceu que a OMS estava a adotar uma “abordagem acelerada” para tentar reduzir o tempo de desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, mas defendeu ser “essencial não reduzir a segurança ou eficácia” das mesmas.

A organização começou “conversações diretas” com a Rússia e os funcionários da autoridade mundial de saúde têm partilhado “as várias etapas e informações que serão necessárias para que a OMS faça as suas avaliações”.

A Rússia anunciou que já produziu o primeiro lote de vacinas contra o novo coronavírus, que são vistas com ceticismo pelo resto do mundo.

“O primeiro lote da nova vacina contra o coronavírus do Centro de Pesquisa Gamaleïa foi produzido”, divulgou o Ministério da Saúde russo em comunicado citado por agências de notícias russas.

O Presidente russo tinha anunciado que uma primeira vacina “bastante eficaz” foi registada pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleïa, em Moscovo, em parceria com o Ministério da Defesa russo.

Os investigadores ocidentais lançaram, no entanto, dúvidas sobre o anúncio, tendo alguns argumentado que uma vacina desenvolvida à pressa pode ser perigosa, enquanto a fase final dos testes só começou esta semana.