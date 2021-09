Dizem os bons costumes da noite que a quinta-feira pertence aos universitários. No entanto, e tendo em conta os últimos 18 meses em que as discotecas estiveram fechadas, muitos serão os saudosos a juntar-se aos estudantes nas pistas de dança.

Daqui a umas horas (ou a uns minutos, dependendo da hora a que está a ler este texto), são várias as discotecas que vão reabrir, apesar da grande maioria só ter programa a partir da noite de sexta-feira. Às 00h01, o primeiro minuto do dia um de outubro, o já apelidado Dia da Libertação português, em que grande parte da normalidade é restituída às nossas vidas, ainda que de forma algo regrada, as pistas de dança vão reabrir para todos os que quiserem ‘partir chão’, ‘bater o pé’, ‘dar um pézinho de dança’ ou simplesmente dançar.

Se nem todos temos a disponibilidade de um estudante universitário para voltar à noite no seu grande regresso, uma vez que para a maior parte das pessoas amanhã será dia de trabalho, isso não parece ser impedimento para alguns estabelecimentos voltarem com pompa e circunstância para todos os que se queiram aventurar em tirar um dia de folga ou até abdicar de umas horitas de sono por um regresso a esses tempos pré-pandemia - ligeiramente diferentes, na medida em que é necessária a apresentação do certificado digital (ou teste negativo).

Para os que se vão aventurar já nesta noite, estas são algumas possibilidades no menu de Lisboa e Porto:

O clubbing do Village Underground, na Avenida da Índia, espaço conhecido por possuir contentores marítimos e dois autocarros de dois andares, onde funciona a restauração, vai abrir as portas quando bater no relógio a meia-noite e um minuto (e até às 06h00 da manhã).

Também a norte há quem não espere pela noite de sexta-feira para reabrir. É o caso da discoteca Via Rápida que, logo nos primeiros minutos do dia 1 de outubro, faz "unlock" à pista de dança.

Para os que vão esperar pela primeira noite do fim de semana, as sugestões continuam aqui.