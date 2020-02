Guterres sublinhou o caso “de civis presos em regiões devastadas pela guerra, famintos e bombardeados à revelia do direito internacional” e denunciou o “tráfico de seres humanos, que afeta todas as regiões do mundo”.

O secretário-geral das Nações Unidas mostrou particular preocupação com “os recuos registados nos direitos das mulheres, os níveis alarmantes de feminicídios, os ataques contra os defensores dos direitos das mulheres e a persistência de leis e políticas que perpetuam a submissão e exclusão” das mulheres.

“A violência contra mulheres e meninas é a violação mais generalizada dos direitos humanos”, sublinhou, acrescentando que “as leis repressivas estão a aumentar, com restrições crescentes à liberdade de expressão, de religião, de participação, de reunião e de associação”.

Guterres aludiu ainda ao crescimento do populismo, lamentando uma “aritmética política perversa” que consiste em “dividir as populações para multiplicar os votos” e “minar o Estado de Direito”.