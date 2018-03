David Beasley, responsável do organismo das Nações Unidas para a ajuda alimentar, defendeu, numa entrevista à agência The Associated Press, que muitos dos militantes que fugiram da Síria durante o colapso do auto-proclamado califado do grupo extremista acabaram por se refugiar no Sahel, uma região semi-árida que atravessa África de oeste a leste e que acolhe cerca de 500 milhões de pessoas.

Os combatentes do Estado Islâmico estão a colaborar com outros grupos radicais, incluindo a Al-Qaeda, os islamitas somalis ‘shebab’ ou o Boko Haram, para criar “dificuldades enormes” no Sahel, disse.

O diretor do PAM revelou ter alertado líderes europeus que poderão enfrentar uma crise migratória a partir do Sahel muito maior do que a que foi gerada pelo conflito na Síria se não ajudarem a garantir comida e estabilidade à região.