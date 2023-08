Os números do relatório mensal da OPEP revelam que a queda acentuada se deveu ao forte corte aplicado pela Arábia Saudita à sua produção, que é um dos principais fatores por trás do aumento do preço do “ouro negro” em julho e continua a fazê-lo este mês.

Na sua média mensal, o preço do barril de Brent, de referência para a Europa, foi de 80,16 dólares em julho, o que representa um aumento de mais de cinco dólares ou quase 7% em relação à média do mês anterior, indica o documento.

Ainda mais elevados, em 7,8% (para 5,87 dólares) e 8,2% (para 5,76 dólares), foram os aumentos do barril de referência da OPEP e do West Texas Intermediate (WTI, a referência norte-americana), que foram vendidos em média a 81,06 dólares e 76,03 dólares, respetivamente.

A tendência de subida sustentada tem-se mantido nas últimas semanas, com o WTI a negociar hoje acima dos 83 dólares, enquanto o Brent está acima dos 87 dólares e o petróleo da OPEP está perto dos 90 dólares.

De acordo com os dados do relatório baseados em “fontes secundárias”, ou seja, estimativas de institutos independentes, a Arábia Saudita produziu 9,02 milhões de barris por dia em julho, menos 968.000 barris por dia ou menos quase 10% menos do que em junho, números que diferem muito pouco dos oficiais transmitidos pelo reino wahhabita.

Com este corte, Riade cumpriu quase a 100% a sua decisão de aplicar uma redução “adicional e voluntária” de um milhão de barris de petróleo em julho para apoiar os preços, uma medida que já foi alargada a agosto e setembro.

Este grande corte saudita, juntamente com a queda das extrações líbias (-52.000 barris por dia), mais do que compensou os aumentos de outros parceiros, como o Irão (+68.000 barris por dia), Angola (+56.000 barris por dia) e Venezuela (+37.000 barris por dia).

Além do corte suplementar saudita e da promessa da Rússia de reduzir igualmente as suas exportações entre julho e setembro, a aliança OPEP+, formada pelos treze parceiros da OPEP e dez países aliados, mantém em vigor reduções de produção num total de 3,6 milhões de barris por dia, cerca de 3,6% da produção mundial de petróleo.

Estas reduções foram adotadas em outubro e abril últimos, mas só começaram a produzir o efeito desejado de aumento dos preços em meados do ano.

O aumento do consumo de gasolina devido à maior mobilidade durante as férias de verão no hemisfério norte e a procura de combustível no Médio Oriente contribuíram para o aumento dos preços do petróleo em julho, segundo os peritos da OPEP.

Além disso, as reservas de produtos petrolíferos nos países consumidores são baixas, o que constitui outro fator para a alta.

“Apesar do elevado nível atual de operações das refinarias, as existências de gasolina e de destilados médios permanecem muito abaixo do nível médio dos últimos cinco anos nos EUA e na Europa”, observam.

“Olhando para o futuro”, a OPEP considera que a manutenção das refinarias “e as possíveis interrupções da produção durante a época dos furacões nos EUA poderão apertar o mercado da bacia atlântica”.

E esclarece que esta perspetiva, associada ao encerramento das torneiras da OPEP+, contribuirá para manter elevados os preços do petróleo que, apesar da sua forte subida, ainda estão abaixo do nível de há um ano, quando se situavam acima dos 100 dólares por barril.

Quanto à procura mundial do “ouro negro”, o relatório aponta para uma média de 102,01 milhões de barris por dia em 2023 e de 104,25 milhões de barris por dia em 2024, mantendo inalteradas em relação às previsões de há um mês.