Aos jornalistas, Rui Patrício, que também é advogado de Manuel Vicente, que está acusado de corrupção ativa e cujo processo foi hoje enviado para as autoridades angolanas, admitiu que simbolicamente também defendeu o bom nome do seu cliente.

Ficou demonstrado em tribunal, segundo o advogado, que nenhuma factualidade pode ser imputada ao empresário e amigo do ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente.

Para o advogado do empresário Armindo Pires, sobre quem o MP considera que não ficou demonstrado que tivesse envolvido nos factos o processo "não tem ponta por onde se lhe pegue, não se provou um único facto, nem do ponto de vista objetivo nem subjetivo”.

Terminados os dois dias de alegações, o coletivo de juízes, presidido por Alfredo Costa, marcou hoje a leitura do acórdão para 08 de outubro, depois de a procuradora ter pedido a condenação de Orlando Figueira e Paulo Blanco por corrupção e branqueamento de capitais e de ter deixado ao critério dos juízes a decisão quanto a Armindo Pires, tendo os advogados defendido a absolvição.

Ao depor como testemunha, Proença de Carvalho assegurou que não foi mediador na rescisão do contrato de trabalho de Orlando Figueira com a sociedade Primagest a pedido do banqueiro Carlos Silva e que não teve qualquer reunião com o antigo magistrado e com o seu primeiro defensor [Paulo Sá e Cunha], que não lhe pagou quaisquer honorários e que nunca pediu a Orlando Figueira que fizesse um “pacto de silêncio”.

Carlos Silva foi apontado pelo arguido Orlando Figueira como o responsável pelo seu contrato de trabalho (nunca cumprido) para ir trabalhar para Angola como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico (BPA), mas em julgamento o banqueiro desmentiu o ex-procurador do Ministério Público (MP), dizendo que "nunca falaram de trabalho".

“Ao alegar contra toda a acusação e defender que não houve nenhum crime, simbolicamente, em termos de bom nome, também fez a defesa de Manuel Vicente”, admitiu.

No final da sessão, o ex-procurador Orlando Figueira disse que “seja qual for a decisão do julgamento” sente-se um “homem livre”, reiterando que se continua a considerar um “magistrado sério e honesto”, recordando que esteve quatro meses e uma semana detido preventivamente.

Orlando Figueira disse também que está disposto a ir a Angola depor no processo de Manuel Vicente porque o ex-presidente da Sonangol “está inocente”.

O julgamento da Operação Fizz teve início a 22 de janeiro e assenta na acusação de que Orlando Figueira recebeu 760 mil euros para arquivar processos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição em 2008 de um imóvel de luxo situado no Estoril.