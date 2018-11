A marcação da data da leitura do acórdão foi feita pelo coletivo de juízes na sessão de hoje de alegações finais do julgamento.

A defensora oficiosa do ex-procurador insistiu hoje na inocência do seu cliente, referindo que no processo “não há provas ou indícios de conluio para os três arguidos cometerem o crime de corrupção”.

Carla Marinho pediu “coragem ao tribunal para por fim a este processo com uma absolvição total e não ‘in dubio pro reo’”.

A advogada Rita Relógio, defensora de Paulo Blanco, alegou que a tese da acusação é uma enorme fantasia, incompreensível e negligente”, pedindo também a total absolvição do seu cliente.

Para Rui Patrício, advogado de defesa de Armindo Pires, após a análise das provas do processo “é muito fácil a absolvição”, alegando que o seu cliente foi “um arguido acidental a quem não imputaram factos concretos”.

O julgamento do processo Operação Fizz começou a 22 de janeiro e assenta na acusação de que o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos em que estava a ser investigado, um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008.

O processo relativo a Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa, foi separado e entregue às autoridades angolanas.

[Notícia atualizada às 13h56]