Num requerimento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, Paulo Blanco pede que o advogado Paulo Sá e cunha, que na fase inicial do processo Fizz chegou a ser defensor de Orlando Figueira, e Rita Travassos Pimentel sejam ouvidos como testemunhas, para esclarecer as incongruências entre a versão do ex-procurador Orlando Figueira e o depoimento de Proença de Carvalho.

Essas contradições deram origem a um pedido da defesa de Orlando Figueira para que fosse aberto um procedimento criminal contra o Proença de Carvalho por falsidade de testemunho.

Também no entender de Orlando Figueira, Paulo Sá e Cunha deveria ser chamado a testemunhar para confirmar uma reunião tida em 14 setembro de 2017 na presença de Proença de Carvalho, versão desmentida por este.

Proença de Carvalho garantiu que não foi mediador na rescisão do contrato de trabalho de Orlando Figueira com a sociedade Primagest a pedido do banqueiro luso-angolano Carlos Silva, presidente do Banco Privado Atlântico e que não teve qualquer reunião com o arguido e com o seu primeiro defensor.