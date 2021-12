Em comunicado, a PSP refere que está a levar a efeito a Operação “Popeye”, no concelho de Espinho, dando cumprimento à execução de sete mandados de busca domiciliária, cinco mandados de busca não domiciliária, quatro mandados de detenção, fora de flagrante delito e um mandado de detenção e condução, para cumprimento de pena.

De acordo com a Polícia, a operação, que arrancou às 06:00, visa especificamente o combate ao tráfico de estupefacientes, furto, roubo e posse de armas proibidas, tendo sido detidos até ao momento quatro homens.

“Nesta ação policial, estão empenhados polícias de todas as valências do Comando, isto é, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e do sistema de informações e comunicação, num total de cerca de 100 polícias, apoiados por cerca de 20 viaturas”, refere a mesma nota.

Esta operação conta ainda com o apoio da Unidade Especial de Polícia e o reforço dos Comandos Metropolitano do Porto e Distritais de Coimbra e Viseu.