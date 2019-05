O Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte revelou hoje que, com essa iniciativa, quer sensibilizar a comunidade em geral para casos como o da operária que foi vítima de assédio moral pela empresa.

"A comunidade artística está muito sensível para a luta pelos direitos os trabalhadores e houve muitos artistas que se associaram a nós neste projeto, sem cobrarem cachê, para manifestarem o seu apoio à Cristina e incentivarem outras pessoas na mesma situação a denunciarem esses casos", disse à Lusa o dirigente do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, Alírio Martins.

O espetáculo, de entrada livre, terá lugar às 21:00 no auditório da Tuna Musical Mozelense, na freguesia de Mozelos, e contará também com as atuações de Ana Lains, Rogério Charraz, Tim e Canto D'Aqui.

A essas performances em palco e ao vivo acrescentar-se-ão ainda depoimentos em vídeo por Sérgio Godinho, Jorge Palma, Vitorino e Capicua.