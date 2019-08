“Depois de oito meses de luta, chegou o momento, hoje, de desenvolver um processo com maior pressão”, disse, durante um evento na sede do diário El Nacional, em Caracas.

Segundo Juan Guaidó, “todos os mecanismos de pressão sobre o regime são a força para ganhar”.

“Chegámos a um momento de importantes definições, a uma etapa máxima de cooperações internacionais. Vamos estender as mãos àqueles militares que se puseram do lado da Constituição, porque temos conversações, mas para a saída de Maduro”, acrescentou.

As declarações de Juan Guaidó têm lugar um dia depois de o Presidente da Venezuela Nicolás Maduro ter afirmado que membros do seu Governo, com a sua autorização, mantêm contactos de alto nível com funcionários da administração norte-americana de Donald Trump.

O líder opositor questiona as afirmações do chefe de Estado e acusa o Presidente da Venezuela de pretender “fazer ver que ele é quem está no processo” de conversações com Washington.