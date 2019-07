"Vamos avançar em todos os terrenos de luta. Temos o legítimo direito de construir as capacidades e alianças internacionais necessárias para proteger e defender o povo e a nossa soberania. Cumpridos os passos requeridos, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovará o TIAR", sigla do mecanismo também conhecido como Tratado do Rio, anunciou na sua conta do Twitter.

Segundo Juan Guaidó, depois de aprovado o TIAR os venezuelanos terão "que construir o apoio dos demais países da região para este mecanismo cuja aprovação final passará pela Organização dos Estados Americanos".

"O nosso desafio é mobilizar e aumentar a pressão dentro e fora da Venezuela, para conseguir o nosso objetivo", explica.