A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) pretende dar “uma atenção especial” ao ensino do português e à difusão da educação, ciência e cultura no espaço ibero-americano, disse à Lusa o secretário-geral, Mariano Jabonero.

Em declarações por telefone à Lusa, o responsável da organização - que assumiu o cargo de secretário-geral da OEI, na terça-feira passada, em substituição do brasileiro Paulo Speller, referiu que vai tratar estas questões com as autoridades portuguesas durante a visita que efetua a Portugal, na segunda e na terça-feira.

“Portugal é um ator importante no que se refere ao português, ao ensino da língua” e é um bom “modelo de educação para o espaço ibero-americano”, atuando já neste âmbito em países latino-americanos, disse Mariano Jabonero à Lusa.

“Sim, lançámos a candidatura a observador associado da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)”, confirmou ainda o secretário-geral, referindo que será dada uma atenção especial pela OEI ao português e que vai haver um maior trabalho para a expansão da língua no espaço ibero-americano.

O espanhol, que estará à frente da OEI até 2022, destacou ainda a importância de envolver os países africanos de língua portuguesa no espaço ibero-americano.

A candidatura da OEI a observador associado do bloco lusófono foi feita entre abril/maio e poderá ser já aprovada na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre na Ilha do Sal, entre 17 e 18 de julho.

Jabonero sublinhou que irá trabalhar com as autoridades portuguesas no reforço de um acordo já assinado há algum tempo entre a OEI e Portugal no âmbito da educação, ciência e cultura, que são as principais áreas impulsionadas pela organização ibero-americana.

O secretário-geral da OEI vai apresentar ainda em Lisboa o plano de ação da organização ibero-americana para os próximos anos, centrado nomeadamente na educação, ciência e cultura e prevendo as trocas de experiências, intercâmbios, projetos e incentivos nestas áreas.

“A educação é um dos âmbitos mais fortes das atividades da nossa organização, sendo que o nosso trabalho está muito focado na educação infantil, na primeira infância, o que é muito importante para o futuro educativo dos rapazes e raparigas”, disse.

O responsável referiu ainda que também é importante a promoção “da melhoria do ensino”, sobretudo no nível superior, devendo-se facilitar a mobilidade, o intercâmbio e as trocas de experiências de professores no espaço ibero-americano.

Jabonero sublinhou também como é significativo e primordial a difusão da cultura, que tem um “impacto muito forte nos setores social e económico” nas sociedades ibero-americanas e é “preciso trabalhar” mais para a difusão desta área.

No campo da ciência, deve haver “uma maior aproximação” dos países ibero-americanos, que a OEI pretende continuar a promover.

Na segunda-feira, Jabonero encontra-se com a secretária-executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, além de apresentar o plano de ação da OEI para os próximos anos numa sessão especial em Lisboa.

Na terça-feira, o secretário-geral da OEI visita o escritório em Portugal da organização ibero-americana, encontra-se posteriormente com o ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, e tem ainda uma reunião com a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas da Assembleia da República.

Portugal é membro da OEI desde 2002, mas só em janeiro de 2018 foi aberto um escritório da organização em Portugal.