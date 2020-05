Organizações que defendem a luta LGBT (sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros), consultadas pela agência Efe, celebraram a decisão do STF, que na noite de sexta-feira considerou inconstitucional a regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde brasileiro que proibia “homens que fazem sexo com homens” de doarem sangue durante um ano após a última relação sexual.

Num julgamento que se arrastava desde 2017 e que foi concluído na sexta-feira passada, em formato virtual, a decisão chega num momento em que os bancos de sangue no Brasil estão em níveis críticos devido ao novo coronavírus e às medidas restritivas tomadas pelos estados para combater a pandemia.

“Vivemos um tempo de tanta necessidade e tanta procura” e “não podemos banir as pessoas do seu direito de receber” e doar sangue, indicou hoje a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Género da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias.

A advogada lembrou que o juiz do STF Edson Fachin, no seu voto favorável ao fim da proibição, considerou que os critérios para a doação de sangue deveriam basear-se em comportamentos de risco – os chamados “grupos de risco” – e não na orientação sexual.

Para Maria Berenice Dias, a decisão também é um “marco importante” para o avanço do reconhecimento dos direitos LGBT do país e coloca o Brasil como “protagonista” em questões de igualdade sexual.