O Presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) condenaram hoje o homicídio "cobarde" do jornalista eslovaco de investigação Jan Kuciak e da sua companheira.

“Estou chocado com as terríveis notícias do assassinato de Jan Kuciak e da sua noiva. Condeno este ato cobarde. Matar ou intimidar jornalistas não tem lugar na Europa ou em qualquer democracia”, disse hoje o Presidente da CE aos jornalistas em Belgrado.

Também o representante da OSCE para a Liberdade de Imprensa condenou o homicídio de Jan Kuciak.

“Peço às autoridades que utilizem todos os meios para que os autores deste cruel crime duplo sejam trazidos à justiça”, apelou Harlem Désir, através de comunicado.

Désir manifestou-se “consternado” com a notícia, que comparou com o assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia em Malta, no ano passado.

“Não podemos aceitar uma nova realidade na qual os jornalistas se tornam alvos habituais por fazerem o seu trabalho de pesquisa”, avisou o representante.

Os corpos de Jan Kuciak e da sua companheira, Martina Kusnirova, foram encontrados na sua casa, na cidade de Velka Maca, a leste de Bratislava.

O jornalista, que trabalhava para plataforma noticiosa aktuality.sk, investigava maioritariamente importantes casos de evasão fiscal na Eslováquia, algo que o chefe da Polícia Nacional eslovaca, Tibor Gaspar, acredita estar “relacionado” com o homicídio.