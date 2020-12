A Itália registou 484 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 64.520 o número total de vítimas, no fim-de-semana em que se tornou o país europeu com mais óbitos na pandemia. O Reino Unido registou nas últimas 24 horas 144 mortes e 18.447 novos casos, mantendo a tendência de descida dos últimos dias

Itália A Itália é o quinto país do mundo (depois de EUA, Brasil, Índia e México) e o primeiro em termos europeus em número de mortes com covid-19, superando o Reino Unido, que nas últimas 24 horas registou mais 144 mortes, para um total de 64.170. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano, a Itália registou mais 17.938 infeções, elevando o total de casos para 1.834.712, desde o início da pandemia no país, em final de fevereiro. O número de doentes com covid-19 internados em toda a Itália continua a diminuir, sendo hoje de 30.893, 372 a menos que no sábado, assim como o número de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, que é de 3.158, menos 41 que no dia anterior. Hoje, nenhuma região italiana está na zona vermelha (a de maior risco), com a Lombardia a regressar à zona amarela, que permite a livre circulação até às 22:00, quando começa o recolher obrigatório a nível nacional. Reino Unido No domingo passado, o Reino Unido tinha registado 231 mortes e 17.272 novos casos de infeção pelo vírus SARS-Cov-2. Desde o início da pandemia, o país contabilizou oficialmente 64.170 mortes e 1.849.403 casos. O Reino Unido era, até sábado, o país que mais mortes por covid-19 registava na Europa, mas este recorde foi ultrapassado sábado pela Itália, que já contabiliza 64.520 vítimas mortais da pandemia. Na atualização semanal, divulgada na sexta-feira, o governo britânico indicou que índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido aumentou ligeiramente para entre 0,9 e 1, o que significa que, em média, cada 10 pessoas infetadas vão contagiar entre 09 e 10 outras pessoas. Na semana passada, o Rt estava entre 0,8 e 1.