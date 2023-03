A 3 de junho de 1998, a Alemanha testemunhava o descarrilamento de um comboio que deixou 101 mortos e 88 feridos na região de Eschede, no norte. O país não registava uma catástrofe com tantas vítimas mortais desde junho de 1945, quando um acidente em Munique provocou 102 vítimas fatais.

Em julho de 2013, um comboio de alta velocidade descarrilou numa curva e chocou contra um muro perto da estação de Santiago de Compostela, em Espanha.

A composição seguia a 197 km/h num ponto da linha com limite de 80km/h.

Considerado o acidente mais grave da Espanha desde 1944, a tragédia deixou 80 mortos e 140 feridos.

EPA/OSCAR CORRAL créditos: Lusa/Arquivo

Em janeiro de 2006, outro descarrilamento provocou a morte de 47 passageiros em Montenegro.

Pelo menos 234 pessoas ficaram feridas num comboio que seguia lotado em direção a Podgorica, capital do país.

Em Marganets, na Ucrânia, 45 pessoas morreram na colisão de um comboio com um autocarro, em outubro de 2010.

Na altura, as autoridades culparam o motorista do autocarro, que morreu no acidente, por ter entrado na passagem de nível sem respeitar o sinal vermelho e os gritos de alerta por parte dos passageiros.

O pior acidente ferroviário da Turquia aconteceu em Pamukova, em julho de 2004, quando um comboio descarrilou por excesso de velocidade e provocou a morte de 41 pessoas, deixando cerca de 80 feridos.

Na Hungria, em 2003, outro acidente entre um comboio e um autocarro fez 33 vítimas na cidade de Siófok.

O motorista do autocarro desrespeitou a sinalética ali existente e avançou com o sinal vermelho.

Em 2009, um descarrilamento provocou a explosão de um vagão tanque quando o comboio deixava a estação de Viareggio, no centro da Itália.

As 32 mortes resultantes representaram o acidente ferroviário mais grave na Itália desde o choque em 1978 de um comboio que ligava Lecce e Milão com um expresso que conectava Veneza e Roma, que deixou 50 mortos em Bolonha.

No Reino Unido, ao sair da estação de Paddington, o comboio desrespeitou a sinalização e colidiu com um expresso regional, em 5 de outubro de 1999. No total, morreram 31 pessoas e 245 ficaram feridas.

Em Portugal, o acidente mais recente com comboios aconteceu em janeiro deste ano, na linha do Minho, quando uma composição chocou com uma viatura numa passagem de nível, deixando um ferido (o motorista do veículo).

Mas foi em setembro de 1985 que se deu o pior acidente da história da ferrovia em Portugal até à data.

Perto da estação de Moimenta-Alcachafe, na Linha da Beira Alta, uma composição do serviço regional chocou com o Sud Express provocando a morte de cerca de 150 pessoas e 64 desaparecidos. Números que nunca chegaram a ser totalmente confirmados.

*com AFP