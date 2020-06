A festa do 'Inti Raymi' (festa do Sol), que remonta ao império inca, que floresceu nos séculos XV e XVI, foi reintroduzida em 1944. A celebração reúne todos os anos mais de 80.000 pessoas em Cusco, a capital do império inca, a sudeste do Peru.

Este ano, no entanto, o público só pôde participar na cerimónia através de uma transmissão pelas redes sociais.

O ritual decorreu, como é hábito, no templo de Coricancha, na praça maior de Cusco e na fortaleza de Sacsayhuamán, a dois quilómetros de distância, mas com a participação de uma quantidade reduzida de atores.

O ato central foi o simbólico encontro do Inca (o imperador) com o deus Sol na cerimónia conhecida como "Onqoy Mit'a", que significa "em tempos de doença" em quéchua.

O Inca invocou o Sol para que interceda na cura da mãe terra - ou 'Pachamama' - e que erradique o flagelo do coronavírus do planeta. Além disso, pediu que haja comida, saúde e bem-estar, mostraram as imagens transmitidas pelo Facebook.

"Poderoso pai Sol, envia-nos os teus amados cabelos de ouro para que acabe a dor no mundo, pedimos-te de joelhos", rogou um sacerdote inca, outro dos presentes.