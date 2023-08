Francisco está a caminho de Belém para, num dos 150 confessionários do Parque do Perdão, confessar três peregrinos. Inicialmente estava prevista a confissão de três peregrinos mas hoje sabe-se que serão apenas três.

Confessará o homónimo Francisco, e com quem partilha a língua mãe, é espanhol, tem 21 anos, e será confessado pelo Papa, Samuel é Italiano e tem 19 anos, e também ouvirá a confissão de Iézbi uma peregrina guatemalteca de 33 anos.

créditos: Pedro Santos | MadreMedia

Chegado ao Parque do Perdão, a confissão dos peregrinos estava programada para um confessionário visível pela imprensa e por quem passava. Mas à chegada, o Papa escolheu um outro mais privado, o confessionário 12B. Deixou também para trás a cadeira que lhe tinha sido posta especialmente para confessar. Depois de ter sido levado até ao confessionário em cadeira de rodas, levantou-se e sentou-se na cadeira que estava no confessionário.

Depois das confissões o Papa Francisco seguirá para o Bairro da Serafina para um encontro com associações e assistentes sociais, aí celebrará missa. À tarde voltará a reunir-se com os jovens para a Via Sacra na Colina do Acolhimento.