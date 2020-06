A realidade da vida na América instalou-se nos podcasts a partir da estreia, em 3 de outubro de 2014, de Serial , série áudio que juntou o jornalismo de investigação com testemunhos na primeira pessoa, que cativou milhões de ouvintes e bateu recordes de downloads por todo o mundo. O podcast ficou instalado nos hábitos americanos. Tornou-se muito utilizada esta forma íntima e criativa de usar o áudio para contar histórias, completar a expressão de ideias e pensamentos sem a preocupação de comprimir o que há para dizer no tempo que a rádio oferece. O podcast acrescenta tempo ao tempo da rádio.

O carismático Michael Barbaro, através do podcast The Daily

The Daily acrescenta todas as manhãs voz ao The New York Times (NYT). Este repórter que começou por tratar a política tornou-se, nos últimos três anos, uma personagem essencial para, logo a partir das 6 da manhã, conhecermos os factos, percebermos a realidade que os enquadra e escutarmos análises sobre o desenvolvimento de assuntos que são de interesse público.

O que faz The Daily ser precioso, com a peculiar prosódia sincopada no estilo sempre humano de Barbaro, é o modo como nos permite, através de conversas informais, que complementam um relance sobre as notícias do dia, entender os factos e o que está em volta deles. O programa, com edições diárias, com à volta de 20 minutos, de segunda a sexta-feira, chama para a conversa os repórteres do NYT que acompanham os assuntos que são história e que, com o amplo conhecimento que têm dos bastidores e a acutilância das perguntas de Barbaro, nos põem a entender o que se passa.

Barbaro faz The Daily o rosto mais moderno do NYT. A edição em papel do NYT tinha, quando The Daily surgiu, em 2017, 450 mil assinantes a que se juntavam os 400 mil compradores de edições avulsas. O podcast The Daily, no site do NYT, ao fim de um ano, tinha 2,5 milhões de downloads diários. Contribuiu para fazer disparar a utilização do NYT. Também tem o efeito de renovar a audiência do NYT: três quartos dos que escutam The Daily tem menos de 40 anos. Diz-se na redação do NYT que The Daily “é sempre a miúda mais gira na festa”.

The Daily esteve sempre em nº1, em todos os meses de 2019, no ranking Podtrac que mede os podcasts mais escutados nos EUA. Continua a ser assim neste 2020.

Outros podcasts que também nos dão a entender esta América:

Slate Daily Podcast: é, através de debates e entrevistas, uma interessante fonte de informação diária.

NPR Politics Podcast: a complexa realidade política dos EUA explicada diariamente, com perspicácia, pelos repórteres e comentadores da rádio pública NPR.

Trump, Inc.: este podcast é uma lição sobre jornalismo de investigação, no caso, com foco em Donald Trump.

Rumble with Michael Moore: politicamente comprometido, muito inclinado para a esquerda, o cineasta usa o áudio para parodiar sem clemência a tribo de Trump.

Pod Save America: a política dos EUA tratada sem drama, com boa disposição. As ideias são postas em confronto sempre com fair-play.