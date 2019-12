A publicação do decreto sobre as virtudes heroicas foi autorizada pelo Papa Francisco após uma audiência com o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Angelo Amato, na quarta-feira, informou hoje a agência Ecclesia.

O reconhecimento das “virtudes heroicas” é necessário no processo para a beatificação – iniciado em 1986 - ficando a faltar o reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão do Padre Américo.

Américo Monteiro de Aguiar, conhecido como padre Américo, nasceu em Galegos, concelho de Penafiel, em 1887, e faleceu no Hospital de Santo António, no Porto, em 1956, tendo instituído a Obra da Rua em janeiro de 1940, com a fundação da primeira Casa do Gaiato.

Segundo uma divulgada aquando do cinquentenário da morte do Padre Américo, e hoje citada pela Ecclesia, a Conferência Episcopal Portuguesa destacou a “conversão radical a Deus e ao serviço dos pobres” que o levou a ordenar-se padre aos 36 anos, “entregando-se desde logo a visitar cadeias, hospitais e os tugúrios de famílias marginalizadas”.

“Para estas lança a cadeia de construção que foi o ‘Património dos Pobres’ e para o amparo de doentes incuráveis cria o recolhimento do ‘Calvário’. A sua genial iniciativa, porém, foi a ‘Obra da Rua’, destinada a acolher e promover rapazes desamparados”, acrescenta a nota.