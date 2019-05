Quando o embaixador da Venezuela Jorge Valero se preparava para iniciar a primeira sessão da Conferência sobre Desarmamento, que decorre até 23 de junho em Genebra, os embaixadores dos EUA e de diversos países americanos abandonaram a sala, boicotando a sessão inaugural da presidência venezuelana do fórum.

“O que se passa é propaganda de propaganda”, disse Robert Woods, embaixador norte-americano destacado para a Conferência, minutos depois de ter saído do evento.

“Qualquer que seja o assunto discutido, quaisquer que sejam as decisões tomadas, não terão legitimidade, porque o regime que preside (venezuelano) é ilegítimo”, justificou o diplomata que representa os EUA.

Woods abandonou a sala acompanhado dos embaixadores dos países do Grupo de Lima – que tem contestado o regime do Presidente eleito da Venezuela, Nicolas Maduro – com exceção do diplomata mexicano.