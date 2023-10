Os embaixadores dos países da NATO na Hungria reuniram-se hoje em Budapeste, por iniciativa do representante norte-americano, para discutir a preocupação com as ligações mantidas pela Hungria com a Rússia.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, encontrou-se na terça-feira em Pequim com o Presidente russo, Vladimir Putin, numa reunião que foi o tema central da conversa de hoje dos embaixadores dos países da NATO na Hungria. A Suécia, candidata à Aliança Atlântica, também esteve representada. “Estamos todos preocupados que o primeiro-ministro húngaro se tenha reunido com o Presidente Putin, enquanto a Rússia trava uma guerra de agressão contra a Ucrânia”, disse o embaixador norte-americano, David Pressman. “É preocupante que a Hungria tenha optado por cooperar com o Kremlin desta forma”, disse o embaixador, denunciando também o uso do termo “operações militares” por Viktor Orbán para descrever o conflito. Pressman prometeu levar estas preocupações de segurança aos aliados, depois de já ter criticado o primeiro-ministro húngaro na terça-feira por este ter estado “ao lado de um homem cujas forças são responsáveis por crimes contra a humanidade na Ucrânia”. O Governo húngaro desvalorizou estas denúncias. “Não cabe ao embaixador americano determinar a política externa húngara”, reagiu, no canal de televisão ATV, Gergely Gulyas, chefe de gabinete de Viktor Orbán. A Hungria, membro da NATO e da UE, votou a favor de todas as sanções europeias contra Moscovo, mas o seu líder procurou suavizar algumas delas e adotou uma postura conciliatória em relação à Rússia, que continua a ser um país relevante para as suas necessidades energéticas. A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram