"A partir de agora, todos os procedimentos [de asilo] em andamento serão interrompidos", afirmou o Ministério do Interior austríaco num comunicado.

Também foram dadas instruções para "preparar um programa ordenado de repatriação e deportação para a Síria", detalhou Gerhard Karner, o ministro do Interior do país de nove milhões de habitantes, o primeiro a fazer o anúncio.

Cerca de 87.000 sírios receberam asilo na Áustria desde 2015. No entanto, o chefe do governo conservador, Karl Nehammer, endureceu as medidas nos últimos anos perante do crescimento da extrema-direita, que venceu pela primeira vez as eleições legislativas em setembro.

A Alemanha, país vizinho, anunciou uma medida similar. Dada "a incerteza atual", o escritório federal de imigração e refugiados "decretou hoje um congelamento das decisões sobre os processos de asilo atualmente em andamento" para os sírios, anunciou a ministra do Interior, Nancy Faeser.

A Alemanha acolheu quase um milhão de sírios durante o mandato da ex-chanceler Angela Merkel, tornando-se o país com a maior comunidade síria da União Europeia.

Na Dinamarca, a comissão responsável pela concessão do estatuto de refugiado "decidiu suspender o processamento dos casos de pessoas originárias da Síria devido à situação de grande incerteza que o país enfrenta após a queda do regime de Assad", segundo um comunicado.

A comissão também "decidiu adiar o prazo para a saída de quem possa ser deportado para a Síria", especificou.

O país de seis milhões de habitantes tem uma política de asilo muito restritiva, e um dos seus objetivos declarados é atingir "zero solicitantes de asilo". As autoridades incentivam o regresso voluntário dos sírios e, desde 2015, emitem apenas permissões de residência temporárias.

A Suécia, outro país nórdico, também anunciou que suspenderá o processamento das solicitações de asilo, assim como as deportações.

"Dada a situação, simplesmente não é possível avaliar os motivos de proteção no momento", declarou em um comunicado Carl Bexelius, responsável pelos assuntos jurídicos da Agência Nacional de Migração da Suécia.

A Noruega também aguardará a estabilização da situação no país do Oriente Médio. "A situação no país continua muito confusa e sem resolução", escreveu a Direção de Imigração da Noruega (UDI) num comunicado.

A UDI "não rejeitará nem concederá, por enquanto, solicitações de asilo aos sírios que tenham solicitado asilo na Noruega", detalhou o órgão.

Dinamarca, Suécia, Áustria e Alemanha fazem parte da União Europeia. A Noruega não é integrante da UE, mas faz parte do espaço Schengen, que permite viajar livremente entre os países membros sem passar por controles de fronteira.