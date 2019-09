“E é importante haver serviços de proximidade, nomeadamente ao nível da prestação de cuidados de saúde nestas zonas mais remotas”, sustentou.

André Silva reforçou que “tem de haver de facto uma articulação muito grande entre aquilo que é o objetivo da conservação da natureza com as práticas agrícolas mais sustentáveis, mas também com as outras áreas, nomeadamente a prestação de serviços do Estado”.

“Não podemos concentrar tudo nas grandes áreas metropolitanas do país, não podemos concentrar todos os serviços nas sedes de distrito para onde toda a população das aldeias está a ser encaminhada e drenada. E nesse aspeto é preciso haver um maior investimento da parte do Estado, uma maior visão a longo prazo, que não tem havido”, acrescentou.

Relativamente às eleições de 6 de outubro, o porta-voz do PAN afirmou que “ainda é cedo” para falar de cenários governativos, que remeteu para depois de conhecidos os resultados eleitorais.

“Não há nenhum cenário fora da mesa, mas também não há condições nenhumas à partida”, declarou.

O líder partidário reiterou que o propósito do PAN é pedir ao eleitorado “o reforço da confiança” no partido para, dessa forma, conseguir “influenciar o governo que sairá das eleições e as politicas públicas do país”.