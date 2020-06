De acordo com dados do Rhodium Group, um grupo de análise económica independente, o investimento chinês nos Estados Unidos caiu para cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros), em 2019, o valor mais baixo da última década, refletindo o clima de desconfiança política entre os dois países.

A guerra comercial que separa Estados Unidos e a China já dura há mais de dois anos, com uma escalada de sanções económicas que parecia ter abrandado, no início deste ano, com a assinatura da primeira fase de um novo acordo e com declarações pacificadoras do Presidente norte-americano Donald Trump e do seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Mas com o eclodir da pandemia de covid-19, regressaram as críticas mútuas, com Trump a denunciar o que chamou de silenciamento inicial dos riscos da propagação do novo coronavírus por parte de Pequim e com o Governo chinês a deixar a entender que o início da crise sanitária pode ter acontecido como consequência de uma viagem de um equipa desportiva do exército norte-americano a Wuahn, origem da pandemia, em outubro do ano passado.

Os analistas olham para o endurecimento da retórica diplomática entre os dois países como um pretexto para amplificarem divergências e revelarem feridas que são profundas e que não cicatrizam com crises globais, bem pelo contrário.

Em declarações à Lusa, José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-Nova), reconhece que a pandemia constitui uma forte ameaça para a posição da China, no momento em que está a lançar o seu programa de expansão económica, sobretudo perante os Estados Unidos, com quem mantém várias frentes de conflito.

Teixeira Fernandes percebe que essa fragilidade da posição chinesa pode ser uma boa alavanca para o Presidente norte-americano, em ano eleitoral, que pode intensificar o grau de animosidade com Pequim, para agradar a uma parte importante da sua base de apoio.