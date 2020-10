Os dois candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos da América (EUA) durante o próximo mandato têm o frente-a-frente agendada para a madrugada de quinta-feira, a partir das 02:00 em Lisboa.

O único debate vice-presidencial desta campanha eleitoral vai decorrer em Salt Lake City, no Utah, mas a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus impõe medidas adicionais: ambos os candidatos estarão separados por barreiras de acrílico e quaisquer pessoas que assistam no auditório da Universidade do Utah terão de utilizar constantemente os equipamentos de proteção individual.

A pandemia, a crise económico-social decorrente das medidas implementadas para mitigar a propagação da covid-19 e a resposta da Casa Branca à subida ‘em flecha’ do desemprego nos Estados Unidos, o número de casos e mortes que fazem do país o mais afetado no mundo, deverão dominar o debate entre Pence e Harris.

A decisão do atual Presidente, o republicano Donald Trump, na terça-feira, de ordenar a suspensão das negociações com os democratas do pacote de estímulo à economia do país também poderá ser um tema proeminente no debate da madrugada de quinta-feira.

Para os eleitores o debate servirá para averiguar qual dos candidatos tem capacidade para, eventualmente, assumir a Presidência norte-americana antes do final do próximo mandato.

O atual chefe de Estado tem 74 anos e está a recuperar da covid-19 — que obrigou ao internamento do Presidente na última sexta-feira — e Joe Biden, que, apesar de não estar infetado, completa 78 anos em 20 de novembro e pode vir a tornar-se o mais idoso inquilino da Casa Branca, se for eleito.

Os dois correm alguns riscos de saúde e por isso, entre as funções essenciais dos vice-presidentes, a Constituição dos EUA declara que a sucessão direta em caso de morte, destituição ou desistência é uma das funções centrais.

Estes indicadores colocam a questão sobre se Pence ou Harris terão de ocupar o lugar na Sala Oval no decurso do próximo mandato presidencial, e, por essa razão, este é considerado o debate vice-presidencial mais importante na história recente dos Estados Unidos.