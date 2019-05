Numa conversa com uma freira da capital sul-sudanesa, Juba, o líder da Igreja Católica afirmou que tem intenção de se deslocar àquele país durante a visita de setembro, mas que não é capaz de se comprometer.

De acordo com a Associated Press, Francisco referiu que pode haver um “momento” para visitar o Sudão do Sul e que quando diz “momento” está a apontar para um momento de maturação nas relações do país.