No início de março de 2013, antes de Francisco assumir a liderança da Igreja Católica, a maioria (60) dos então 115 cardeais eleitores, aqueles que podem eleger o Papa por terem menos de 80 anos, tinha proveniência europeia. Numa projeção a 15 de outubro, feita pela agência Ecclesia, dos 124 cardeais eleitores, 54 serão europeus.

No segundo Consistório do seu pontificado, em 2015, no qual foi elevado a cardeal o patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, numa lista de 15 cardeais eleitores, destacavam-se os do hemisfério sul.

“Reparei na lista dos que ele escolheu agora para o colégio cardinalício: a grandíssima maioria não é da Europa, nem sequer do hemisfério norte, e isso coincide com aquilo que está a ser o catolicismo mundial, não só o movimento da demografia mundial, mas também o movimento do catolicismo e do cristianismo mundiais”, disse na ocasião Manuel Clemente.

Nos consistórios seguintes –2016, 2017 e 2018 -, Francisco, de 82 anos, manteve esta linha e, no próximo sábado, quando o bispo Tolentino Mendonça for criado cardeal, juntar-se-lhe-ão nove prelados eleitores, incluindo do Luxemburgo, Cuba ou Guatemala, países sem representação no Colégio Cardinalício. O arcebispo emérito de Angola, Eugenio Dal Corso, também foi nomeado cardeal, mas não eleitor.

“Como explicou o próprio Papa, trata-se de uma escolha que ‘exprime a vocação missionária da Igreja’ e a sua opção preferencial pelas periferias humanas”, refere o padre Arlindo Ferreira Pinto, dos Leigos Missionários Combonianos, considerando que, “mais do que falar de ‘geografia do Colégio Cardinalício’, seria mais correto falar de representatividade dos cristãos no mundo ou de descentralização e ‘deseuropeização’ da Igreja”.