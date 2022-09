"Uma oportunidade para encontrar muitos representantes religiosos e dialogar como irmãos, animados pelo desejo comum de paz, paz pela qual o nosso mundo tem sede", disse o pontífice no domingo passado a propósito desta visita que irá prolongar-se até quinta-feira.

Embora tenha prevista a celebração de uma missa com a pequena comunidade católica do país, a principal razão desta viagem de Francisco é a participação no congresso religioso, que vai reunir mais de uma centena de delegações de 50 países.

Abordar "o papel dos líderes do mundo e das religiões tradicionais no desenvolvimento espiritual e social da humanidade no período pós-pandémico" é apresentado como o principal foco do encontro, mas a guerra na Ucrânia será, de forma inevitável, um assunto em debate.

De acordo com o programa da viagem, Francisco terá encontros bilaterais com os diferentes líderes religiosos presentes, mas o mais aguardado – uma possível reunião com o patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa Russa – não irá acontecer.

Cirilo, que apoiou e justificou a invasão russa da Ucrânia em várias ocasiões, decidiu não participar no congresso, sem fornecer qualquer explicação.