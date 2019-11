No ano passado, o Papa Francisco visitou um cemitério em Roma, onde parou por muito tempo em frente aos túmulos de crianças que morreram prematuramente ou à nascença.

Em 2017, o líder da Igreja Católica celebrou uma missa pelos mortos num cemitério militar americano na Itália, associado à Segunda Guerra Mundial, onde dedicou os seus pensamentos aos "jovens" soldados que combatem no mundo.

No caminho de regresso, Francisco parou também no Mausoleo delle Fosse Ardeatine, no sul de Roma, onde 335 civis, incluindo 75 judeus, foram executados pelos nazis, em 1944, em retaliação por um ataque no qual 33 soldados alemães foram mortos por combatentes italianos da resistência.