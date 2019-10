Giuseppe Pignatone retirou-se em maio como procurador-chefe de Roma, onde liderou investigações sobre corrupção política e crime organizado, bem como a investigação da Itália sobre a morte suspeita no Egito de um estudante italiano.

Anteriormente, Pignatone tinha sido procurador em Palermo, Sicília e Reggio Calabria, onde lidou com importantes investigações anti-máfias na Cosa Nostra e na ‘Ndrangheta.

O Tribunal Criminal do Vaticano lida com crimes que ocorrem no território do Vaticano ou que envolvam diplomatas do Vaticano. O código penal é baseado no código penal italiano com elementos do direito canónico.

Alguns dos casos mais destacados do tribunal nos últimos anos envolveram os dois escândalos ‘Vatileaks’ de documentos da Santa Sé, a acusação do ex-presidente do hospital infantil do Vaticano por financiamento para reformas de apartamentos de um cardeal, e a condenação de um diplomata do Vaticano acusado de posse de pornografia infantil.

Mais recentemente, os procuradores deste tribunal recomendaram que dois padres do seminário juvenil do Vaticano fossem processados num caso de abuso sexual envolvendo jovens seminaristas.