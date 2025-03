"No dia especial, o enfermeiro pessoal trouxe um bolo com velas ao quarto do Papa para comemorar o 12.º aniversário de pontificado", sublinha o Vaticano, em comunicado.

"O Papa fez depois os exercícios espirituais para a Cúria Romana em colégio num vídeo com a Aula Paulo VI. Em seguida, retomou a terapia respiratória", acrescentam.

"Em termos de saúde fez alternância de ventilação mecânica não invasiva de noite com a desobstrução para todos os fluxos com a cânula nasal utilizada durante o dia. A situação clínica mantém-se estacionária num quadro complexo”, referem.

Recorde-se que Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.