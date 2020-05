Segundo o enunciado pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave), o organismo responsável pela elaboração e classificação dos exames nacionais, os próximos exames nacionais (julho), terão novas regras "atendendo à atual situação de emergência de saúde".

De acordo com o documento, com data desta sexta-feira, as alterações visam "contemplar a reconhecida diversidade de percursos escolares e as alterações das normais condições de frequência do terceiro período do ano letivo 2019/2020, conducentes a que nem todos os alunos possam estar em condições equivalentes para responder à totalidade dos itens das provas de exame".

Entre as novas regras para os exames nacionais, destaque para o facto de só contarem para a classificação final, além das perguntas de resposta obrigatória, os itens em que os alunos tenham "melhor pontuação".

"Os alunos poderão responder a todos os restantes itens de cada prova, sendo contabilizadas para a classificação final as respostas aos itens em que os alunos obtenham melhor pontuação, num número a estabelecer de acordo com a especificidade de cada prova e a divulgar oportunamente", pode ler-se no documento.

Assim, numa prova composta por 20 itens, "5 itens serão obrigatoriamente contabilizados para a classificação final; dos 15 itens restantes, todos terão a mesma cotação e poderão ser respondidos pelos alunos". Porém, "apenas serão considerados para a classificação final da prova os 10 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação".

No corrente ano letivo, não será ainda "implementada a interdição da consulta de dicionários nas provas de exame das línguas estrangeiras". Este adiamento "pressupõe o reconhecimento de que, no atual contexto letivo, a possibilidade de consulta do dicionário poderá contribuir para minimizar situações de desigualdade no desenvolvimento vocabular relativo aos vários aspetos temáticos previstos no currículo".

Na informação agora divulgada, o Iave salienta que estas "as soluções técnicas" visam garantir aos alunos "as melhores condições de desempenho e de equidade na realização e na classificação" das provas, uma vez que já não era possível introduzir "alterações de fundo à sua concepção inicial". Isto porque, de acordo com o organismo, o processo de elaboração dos exames já se encontrava "em fase de conclusão" quando o surto do novo coronavírus obrigou à adopção de "medidas excepcionais", que passaram pelo encerramento das escolas e o fim das aulas presenciais durante mais de dois meses para os aluno deste ciclo.