As equipas de socorro receberam o alerta às 10:13 e enviaram para o local quatro veículos, com 10 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse a fonte do CDOS de Faro à agência Lusa.

“Foi uma queda de um paraquedista, que fez uma vítima mortal do sexo masculino, com 19 anos de idade e nacionalidade portuguesa”, precisou a mesma fonte, acrescentando que a vítima caiu dentro do perímetro do aeródromo de Portimão.

Questionado sobre a razão do aparente acidente, a fonte do CDOS disse apenas que se tratou de uma "queda vertical", sublinhando que as causas vão agora ser investigadas pelas autoridades, através do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF).