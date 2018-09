Os resultados da votação, que terminou às 16:00 (13:00 em Lisboa), serão enviados na quarta-feira ao Governo pela Comissão Eleitoral do Paquistão, segundo disse um porta-voz da instituição, Muhammed Nadeem Qasim, à agência Efe.

“Cabe ao Governo decidir quando anunciará os resultados”, acrescentou a mesma fonte.

Os três candidatos são Arif Alvi, do partido no Governo Tehreek-i-Insaf (PTI); Aitzaz Ahsan, do Partido Popular do Paquistão (PPP), presidido por Bilawal Bhutto, e Fazlur Rehman, do Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), que conta com o apoio da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N).

“Um total de 12 candidatos apresentaram-se à eleição, dos quais oito foram rejeitados, um retirou-se e os três restantes mantêm-se elegíveis”, disse o porta-voz.