A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pelas três vítimas de um triplo homicídio numa barbearia na Penha de França, em Lisboa.

No texto, apresentado pelo BE, é recordado que no passado dia 02 de outubro “Carlos Pina, de 43 anos, Bruno Neto, de 36 anos, e Fernanda Júlia Soares, de 34 anos, que estava grávida”, foram assassinados na Rua Henrique Barrilaro Ruas, no Bairro do Vale, na Freguesia da Penha de França, em Lisboa.

A iniciativa expressa pesar pela morte das três vítimas e "endereça às famílias, amigos e moradores do Bairro do Vale sentidas condolências".

“Carlos Pina sempre foi muito comunicativo e ativo na comunidade, dedicando-se a várias causas para melhorar o bairro onde residia”, é salientado no texto.

De acordo com o voto apresentado pelos bloquistas, Carlos Pina “começou por viver num dos bairros de barracas junto à Avenida Mouzinho de Albuquerque” e “no final da década de 1990 a sua família foi realojada no Bairro do Vale”.

“Trabalhou na construção civil, foi vigilante, taxista e fez biscates vários. Foi jogador do Operário Futebol Clube Lisboa. Mais tarde, descobriu que tinha um dom. ‘A primeira vez que cortei o cabelo apaixonei-me logo pela profissão (…) Foi o momento Eureka’, contou em 2021 numa entrevista para o programa da Antena 1 Cidade Invisível”, é recordado no texto.

O texto salienta que inaugurar a barbearia ‘Granda Pente’ era o sonho de Carlos Pina, local que “funcionava como um centro social, ajudou muitos jovens a aprender e a ganhar experiência no ofício”.

“Carlos Pina era uma âncora do bairro, um exemplo de um cidadão ativo, que se empenhava na construção de uma cidade mais inclusiva. Cerca de 300 pessoas marcaram presença no funeral de Carlos Pina, no passado sábado, 05 de outubro”, lê-se no texto.

Em 02 de outubro, três pessoas morreram na sequência de disparos, presenciados por testemunhas, tendo o suspeito do crime fugido do local.

As vítimas dos disparos foram o proprietário da barbearia, de 43 anos, que tinha cinco filhos, e um casal, de 34 e 36 anos, residente na zona de Alenquer, que na altura se encontrava junto ao estabelecimento. A mulher tinha dois filhos e encontrava-se grávida.

O suspeito do triplo homicídio, morador no bairro da freguesia da Penha de França onde ocorreu o crime e com historial de desavenças com a vizinhança, fugiu na altura com o pai e o irmão e refugiou-se num bairro do Pinhal Novo, onde foi localizado e cercado pela polícia, acabando por se entregar com a ajuda de familiares.